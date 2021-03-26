UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler

UNESCO‘nun Kültürel Miras Listesi'nde sadece tarihi alanlar değil, dünya mutfağı içinden seçkin yemekler de bulunuyor.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, “Somut Olmayan Kültürel Miras” Listesi'ne bu yemekleri dahil ederek onları koruma altına alıyor.

Dünyanın dört bir yanından bu listeye alınan ulusal ve yerel lezzetler, Sputnik'in seçkisinde.