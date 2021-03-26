UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, “Somut Olmayan Kültürel Miras” Listesi'ne bu yemekleri dahil ederek onları koruma altına alıyor.
Dünyanın dört bir yanından bu listeye alınan ulusal ve yerel lezzetler, Sputnik'in seçkisinde.
UNESCO‘nun Kültürel Miras Listesi'nde sadece tarihi alanlar değil, dünya mutfağı içinden seçkin yemekler de bulunuyor.
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, “Somut Olmayan Kültürel Miras” Listesi'ne bu yemekleri dahil ederek onları koruma altına alıyor.
Dünyanın dört bir yanından bu listeye alınan ulusal ve yerel lezzetler, Sputnik'in seçkisinde.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.
Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, Salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı.
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.
Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nin küçük kollarından biri olan Devegeçidi Çayı üzerine kurulan baraj balıkçıların ve fotoğrafçıların uğrak mekanlarından biri. Diyarbakır’ın Devegeçidi Barajı’nda balıkçı ve martıların balık avı objektiflerde tabloluk görüntüler oluşturdu.
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