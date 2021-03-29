Türkiye'de 2021’in ilk 'Süper Ay'ından manzaralar, Sputnik'in galerisinde.
'Süper Ay' adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Bugün ilki gerçekleşecek gök olayının 2021 yılı içerisinde 3 kez daha yaşanması bekleniyor.
Türkiye'de 2021’in ilk 'Süper Ay'ından manzaralar, Sputnik'in galerisinde.
UNESCO‘nun Kültürel Miras Listesi'nde sadece tarihi alanlar değil, dünya mutfağı içinden seçkin yemekler de bulunuyor.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.
Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, Salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı.
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.
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