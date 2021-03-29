Kayıt
08:54 29 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    2021’in ilk 'Süper Ay'ından manzaralar

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • İstanbul'da dolunay, Üsküdar ile güzel görüntüler oluşturdu.
    • Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay, karla kaplı Munzur Dağları ile güzel görüntü oluşturdu.
    • İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi üzerinde Dolunay
    • Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
    © AA / Mehmet Eser
    İstanbul'da dolunay, Üsküdar ile güzel görüntüler oluşturdu.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1044139125_0:0:1281:720_1200x675_80_0_0_1ef225338e362fba1dd75253e4aa518b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103291044139168-2021in-ilk-super-ayindan-manzaralar/

    'Süper Ay' adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Bugün ilki gerçekleşecek gök olayının 2021 yılı içerisinde 3 kez daha yaşanması bekleniyor.

    Türkiye'de 2021’in ilk 'Süper Ay'ından manzaralar, Sputnik'in galerisinde.

    İlgili konular:

    Süper Ay bu akşam çıplak gözle görülecek
    Dünyanın dört bir yanında objektiflere yansıyan büyüleyici 'Süper Ay' görüntüleri
    Dünyanın dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturan Pembe Süper Ay
    Etiketler:
    süper ay, Dolunay, AY, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Türkiye listede 2013’ten beri Türk kahvesi ile yer alıyor
      Son güncelleme: 19:39 26.03.2021
      19:39 26.03.2021

      UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler

      UNESCO‘nun Kültürel Miras Listesi'nde sadece tarihi alanlar değil, dünya mutfağı içinden seçkin yemekler de bulunuyor.

      10
    • Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.
      Son güncelleme: 17:52 25.03.2021
      17:52 25.03.2021

      Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

      Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.

      5
    • Şimdiye kadar kurtarma çalışmalarının başarılı olamamasının nedeninin geminin pruvasının kanalın içine saplanmış olabileceği belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderen Hollandalı firma ise geminin kanaldan çıkarılmasının birkaç hafta sürebileceğini açıkladı
      Son güncelleme: 17:46 25.03.2021
      17:46 25.03.2021

      Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede

      Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, Salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı.

      6
    • 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
      Son güncelleme: 14:49 25.03.2021
      14:49 25.03.2021

      Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı

      Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.

      7
    Multimedya
    İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi üzerinde Dolunay
    2021’in ilk 'Süper Ay'ından manzaralar
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet