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    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı

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    • Ankara Congresium'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, düzenlendiği 2015'ten bugüne kadar destek verdikleri ArtAnkara'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
    • Uzun bir aradan sonra bizi birleştiren ve iyileştiren sanat vesilesiyle bir araya geldik. Elbette tedbirlerin bir arada uygulandığı bu salonda birlikte olacağız. ifadesini kullanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan, bu yılki salgın koşullarında daha fazla katılımcının fuara destek vermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yavuz, Hipokrat 'Sanat sonsuz, hayat kısa' demişti. Biz bu nedenle pek çok etkinliğe devam ediyoruz. Sanat ruhumuzu besliyor, insanı iyileştiriyor. diye konuştu.
    • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kültürü geliştirmek adına pek çok etkinliğin yapılamadığını, ama proje hazırlamaya devam ettiklerini anlattı. Yavaş, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul'da yıllardır çok güzel işler yapıyor. Biz de Ankara'da benzer bir vakıf kurmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanatın, kültürün Ankara'da uluslararası anlamda devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. dedi.
    • Ankara'nın gri bir kent olduğunu söyleyenlere kızdıklarını söyleyen Yavaş, Ankara'yı renklendirmenin, grilikten çıkarmanın yolu sanata destek olmak. Sanat bu kadar Ankara'da önemsenseydi kenti katletmezdik. İki katlı binaların yanına koca koca binaları dikmezdik. ifadesini kullandı.
    • Fuarın gelenekselleşen Onur Ödülleri de törende sahiplerini buldu. 
    • ArtAnkara Kurum Onur Ödülüne Resim ve Heykel Müzesi, Sanata Katkı Ödülüne merhum iş adamı Mehmet Balkan, Sanatçı Onur Ödülüne ise Mehmet Güleryüz layık görüldü.
    • Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 10.00-20.00 saatlerinde, 3 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
    • Altı ülkeden 107 galerinin katıldığı fuarda, resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmaları yer alıyor. Fuar, galerilerin yanı sıra müzeler, üniversiteler ve sanat eğitimi veren kurumlar, sanatsal malzeme üreten firmalar, solo gösteriler ve bağımsız projelerin yer aldığı bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak.
    • Fuar kapsamında, sanat dünyasından farklı yaklaşımların, sorunların ve iddiaların tartışıldığı 22 söyleşi de düzenlenecek.
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Ankara Congresium'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, düzenlendiği 2015'ten bugüne kadar destek verdikleri ArtAnkara'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044148240_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_7e294f84a03f7c39a5cb279c7441e293.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103301044148646-artankarauluslararasi-cagdas-sanat-fuari-kapilarini-sanatseverlere-acti/

    Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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