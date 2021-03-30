ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı

'Süper Ay' adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Bugün ilki gerçekleşecek gök olayının 2021 yılı içerisinde 3 kez daha yaşanması bekleniyor.