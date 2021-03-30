ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı

Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Kış mevsimini Kars'taki sarıçam ormanlarında geçiren ve kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yavrularıyla yerleşim yerlerine kadar iniyor.
'Süper Ay' adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Bugün ilki gerçekleşecek gök olayının 2021 yılı içerisinde 3 kez daha yaşanması bekleniyor.
UNESCO‘nun Kültürel Miras Listesi'nde sadece tarihi alanlar değil, dünya mutfağı içinden seçkin yemekler de bulunuyor.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.
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