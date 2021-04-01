Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı

Kevin Feige ile Marvel ekibi, yayınladığı videoda yaptığı açıklamada yeni dizi ve film takvimini açıkladı.
Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.
Dünyanın her yerinde su altında kalmış yüzlerce şehir var. Bu şehirler, insanın tarih öncesi geçmişine dair birçok şey anlatabiliyor.
Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Kış mevsimini Kars'taki sarıçam ormanlarında geçiren ve kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yavrularıyla yerleşim yerlerine kadar iniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)