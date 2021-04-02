Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu

Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağışla pistlerdeki kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kartepe’de tatilciler, Nisan ayında kayak yaptı.
Kevin Feige ile Marvel ekibi, yayınladığı videoda yaptığı açıklamada yeni dizi ve film takvimini açıkladı.
Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.
Dünyanın her yerinde su altında kalmış yüzlerce şehir var. Bu şehirler, insanın tarih öncesi geçmişine dair birçok şey anlatabiliyor.
Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.
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