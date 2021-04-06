Kıl çorap ve arıcı kıyafetiyle Rizeli astronotlar: NASA'dan değil Türkiye Uzay Ajansı'ndan telefon bekliyorlar

Rize'de kendilerini astronota benzeterek video çeken 4 genç, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekti. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada kullanıcıları tarafından çok sevildi.
Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.
O sene bu sene! 🤜🏻🤛🏻— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2021
Hayellerinin peşinden koşan tüm uşaklar da #TEKNOFEST2021'de 👩🏻🚀👨🏻🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🚀🌍🇹🇷 https://t.co/zQ6aMJ6YeC
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)