Çin'den, 2 uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat

Çin donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatın rutin ve yıllık program çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.
Çin'in düzenlediği askeri tatbikattan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Çin'in, Tayvan'a yakın sularda 2 uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Çin donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatın rutin ve yıllık program çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.
Çin'in düzenlediği askeri tatbikattan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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