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    Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi açılıyor

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    • Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi kimliğini yansıtan müzenin yapımına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak oluşturulan müzenin, teşkilatın yaşadığı değişimi yeni nesillere aktararak, halkla ilişkiler ve kurumsal imajın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Türk Polis Teşkilatı için ilk olma özelliği taşıyan Polis Müzesi, 9 Nisan Cuma günü açılacak.
    • EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede Türk Polis Teşkilatının 176 yıllık geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde ortaya koyan belge, araç gereç ile canlandırmaların yer aldığını söyledi.
    • Müze çalışmalarının ilk olarak 1911'de planlandığını belirten Özcan, Dahiliye Nezaretince 1917'de İkdam Gazetesi'nde yayımlanan nizamnameyle tüm vilayetlerden polislerin kullandığı araç gereç, teçhizat ve kıyafetlerin sergilenmek üzere merkeze gönderilmesinin istendiğini ancak savaş koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini dile getirdi.
    • Özcan, Müzeyi açmak, bunu gururla söylüyorum, bizim dönemimize denk geldi ifadesini kullandı. Müzedeki canlandırmalara değinen Özcan, geçmişte polis olacakların, ‘müteselsil kefil’ yöntemiyle mahallenin imamı, muhtarı ve önde gelenlerine sorularak alınmasını yansıtan canlandırmaya müzede yer verildiğini ifade etti.
    • Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybolan çantasına ilişkin canlandırmanın da müzede sergilendiğini kaydeden Özcan, olayı şöyle anlattı: Atatürk, Kurtuluş Savaşı esnasında Amasya Genelgesi'ni yapıyor. Sivas'a geçerken çanta arabaya iyi bağlanmadığı için bir şekilde kayboluyor. Amasya'da bu çantayı polisler buluyor. Atatürk, çantayı bulan polise hediye vermek ve çantayı almak üzere bir asker gönderiyor. Aynı zamanda kendisine teşekkür etmek için bir telgraf da yolluyor.
    • Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tescillenen ilk Polis Müzesi özelliğindeki müzenin, vatandaşlarca ücretsiz olarak haftanın 6 günü ziyaret edilebileceğini, aynı zamanda müzenin egm.gov.tr/sosyalhizmetlervesaglik internet sitesindeki ‘EGM Polis Müzesi’ bölümünden de sanal olarak gezilebileceğini bildirdi.
    • Özcan, müzede şehitlerin anılarının yaşatıldığı bir bölümün de olduğuna dikkati çekti: Bu ülke için canını veren, bayrağımıza rengini veren, kanlarını akıtan şehitlerimizi de tabii ki unutmadık. Ailelerimizin gönderdiği manevi değeri olan şehitlerimizin kişisel eşyalarıyla şehitler alanı oluşturduk. Ayrıca bu alanda 15 Temmuz şehitlerimizi de unutmadık. Onları anlatan bir prodüksiyonumuz var. Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar şehit olan personelimizi anma adına ayrıca prodüksiyonumuz var. Maneviyatı çok yüksek bir alan. Umarım vatandaşlarımız da bizler gibi düşünürler.
    © AA
    Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi kimliğini yansıtan müzenin yapımına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044215213_0:-1:1281:720_1200x675_80_0_0_bde66b75ae4c6a4b041c4d335cb18c16.jpg
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    Kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerinin sergilendiği ilk Polis Müzesi, 9 Nisan'da açılacak.

    Etiketler:
    Silah, Polis, tarih, Müze, Türk Polis Teşkilatı
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    Multimedya
    Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi kimliğini yansıtan müzenin yapımına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.
    Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi açılıyor
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