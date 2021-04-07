Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi açılıyor

Kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerinin sergilendiği ilk Polis Müzesi, 9 Nisan'da açılacak.
Çin'in, Tayvan'a yakın sularda 2 uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Rize’de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak astronot kılığına giren 4 genç, kısa bir video çekti. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada beğeni topladı.
Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağışla pistlerdeki kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kartepe’de tatilciler, Nisan ayında kayak yaptı.
Kevin Feige ile Marvel ekibi, yayınladığı videoda yaptığı açıklamada yeni dizi ve film takvimini açıkladı.
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