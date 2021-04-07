Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi açılıyor

Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi kimliğini yansıtan müzenin yapımına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.