Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı

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Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yer alan isim sayısı rekor kırdı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaşırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.
Tesla CEO’su Elon Musk, 31. sıradan 2. sıraya yerleşirken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin milyarderlerinden ilk beşini tamamlıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla yaşanan kayıp nedeniyle Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştüğü belirtildi.
Forbes dergisinin listesinde ilk on sırada yer alan isimler, Sputnik'in galerisinde.
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