Çinli robot firmasından yeni robot köpek

Çin merkezli Weilan firmasının, yapay zeka ile tasarlanmış yeni robot köpeği AlphaDog, 'piyasadaki en hızlı köpek' olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar 1800'den fazla AlphaDog'un, 16 bin yuana (2 bin 400 dolar) satışı gerçekleşti.