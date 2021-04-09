Çinli robot firmasından yeni robot köpek

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Çin merkezli Weilan firmasının, yapay zeka ile tasarlanmış yeni robot köpeği AlphaDog, 'piyasadaki en hızlı köpek' olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar 1800'den fazla AlphaDog'un, 16 bin yuana (2 bin 400 dolar) satışı gerçekleşti.
Çinli firmanın üretimini gerçekleştirdiği AlphaDog'lar, hızlı eğitilme, komutlara anında uyma ve yerde hoş olmayan sürprizler bırakmama gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
Yeni robot köpek modeli AlphaDog'lara ait ilk görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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