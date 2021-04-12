İstanbul’da Ramazan hareketliliği

İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği yaşanıyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip, 99 yaşında vefat etti.
Çin merkezli Weilan firmasının, yapay zeka ile tasarlanmış yeni robot köpeği AlphaDog, 'piyasadaki en hızlı köpek' olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar 1800'den fazla AlphaDog'un, 16 bin yuana (2 bin 400 dolar) satışı gerçekleşti.
Türk Polis Teşkilatı, ATAK helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.
Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yer alan isim sayısı rekor kırdı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaşırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.
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