İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağaza, berber, kafe-bar ve restoranlar yeniden açıldı

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden 'ulusal karantina' kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.
Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açıldı.
Kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'den görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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