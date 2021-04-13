LG vazgeçse de 'manyağı' vazgeçmiyor: Akıllı telefonlarımı sonsuza dek kullanacağım

Güney Kore merkezli LG Electronics zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı alıp bu sektörden çekilen ilk büyük üretici olsa da telefonlarını yaşatmaya devam edecek hayranları yok değil.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan astronotlar, uzayda genellikle besin değeri yüksek dondurulmuş kuru gıdalar tüketiyor. Yiyeceklerin uzaydaki tadı yerçekimi olmadığı için çok farklı oluyor.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden 'ulusal karantina' kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.
İstanbul'un önemli alışveriş bölgelerinden Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği yaşanıyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip, 99 yaşında vefat etti.
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