Rusya'da buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi

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Rusya'da iki fotoğraf sanatçısı, dünyada yaşamı tehlikeye atan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi açtı.
Küresel ısınma nedeniyle dünyada buzullar erimeye devam ederken, su kaynaklarında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Küresel ısınmanın yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekmek isteyen Rus fotoğraf sanatçıları Viktor Lyaguşkin ve Dmitriy Belenıhin, daha önce görülmemiş bir çalışmaya imza attı.
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