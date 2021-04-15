2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

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Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı.
Dünyanın farklı noktalarından katılımın olduğu yarışmaya toplamda 330 binden fazla başvuru gerçekleşti. Bugüne kadarki en yüksek katılım sayısının elde edildiği yarışmada profesyonel kategorilerinin yanı sıra genç ve öğrenci kategorilerinde de ödüller verildi.
Yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan çalışmalardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.
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