Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor

Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı.
Rusya'da iki fotoğraf sanatçısı, dünyada yaşamı tehlikeye atan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi açtı.
Güney Kore merkezli LG Electronics zarar eden akıllı telefon birimini kapatma kararı alıp bu sektörden çekilen ilk büyük üretici olsa da telefonlarını yaşatmaya devam edecek hayranları yok değil.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan astronotlar, uzayda genellikle besin değeri yüksek dondurulmuş kuru gıdalar tüketiyor. Yiyeceklerin uzaydaki tadı yerçekimi olmadığı için çok farklı oluyor.
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