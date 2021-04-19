Sibirya'daki Grelka Fest 2021, kış sporları ile adrenalin severleri bir araya getirdi

Festival kapsamında çok sayıda kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesindeki Şeregeş tatil kasabasında düzenlenen ve artık gelenek haline gelen Grelka Fest etkinliği, ülkenin çeşitli bölgelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin severleri bir araya getirdi.
Festival kapsamında çok sayıda kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları Yumurtalık ilçesi açıklarında yaptıkları araştırmada keşfettikleri ölümcül parazite Latince Adana anlamına gelen 'Caligus Adanensis' adını verdi.
Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı.
Rusya'da iki fotoğraf sanatçısı, dünyada yaşamı tehlikeye atan küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi açtı.
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