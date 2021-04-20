Ünlülere benzerliğiyle hayrete düşüren insanlar

Dünyaca ünlü isimlere benzerliğiyle dikkat çeken sıradan insanlar, Sputnik'in galerisinde.
ABD'de 20 Nisan Benzer Kişiler Günü olarak kutlanıyor. Bu dünyada herkesin bir ikizi olduğu söylenir, ancak herkesin benzerini bulması ünlülerinki kadar kolay değil.
Dünyaca ünlü isimlere benzerliğiyle dikkat çeken sıradan insanlar, Sputnik'in galerisinde.
Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları Yumurtalık ilçesi açıklarında yaptıkları araştırmada keşfettikleri ölümcül parazite Latince Adana anlamına gelen 'Caligus Adanensis' adını verdi.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesindeki Şeregeş tatil kasabasında düzenlenen ve artık gelenek haline gelen Grelka Fest etkinliği, ülkenin çeşitli bölgelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin severleri bir araya getirdi.
Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı.
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