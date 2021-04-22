Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor

Bugünün amacı dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü'ne dair bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
ABD'li aktivist John McConnell'in girişimiyle 1969 yılında ilk kez kutlanan Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da kutlanıyor.
Bugünün amacı dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü'ne dair bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
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