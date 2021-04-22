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    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor

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    • 22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    • John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir
    • Daha sonra çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir
    • 22 Nisan Dünya Günü'nde Dünya'nın üzerinde yaşayan bütün canlıların evi olduğu bir kez daha hatırlatılıyor
    • İlk Dünya Günü kutlamalarına yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır
    • Kuzey Denizi'ndeki Helgoland Adası'nda görüntülenen gri mühür
    • Dünya Günü kutlamalarının asıl mesajı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verilmeli
    • Fransız Polinezyası açıklarında köpekbalığı ile etkileşim içinde bulunan Fransız dalgıç Pierrick Seybald
    • Peru'daki Gökkuşağı Dağı olarak da bilinen Vinicunca Dağı
    © AFP 2021 / Fadel Senna
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044336973_0:338:3040:2048_1200x675_80_0_0_14b1d6a216ddedaccfe15560bce7fa19.jpg
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202104221044338965-bugun-cevre-sorunlarina-dikkat-cekmeyi-hedefleyen-dunya-gunu-kutlaniyor/

    ABD'li aktivist John McConnell'in girişimiyle 1969 yılında ilk kez kutlanan Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da kutlanıyor.

    Bugünün amacı dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü'ne dair bilgiler, Sputnik'in galerisinde.

    Etiketler:
    ekoloji, Çevreci, Çevre, Dünya Günü
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    • Dünyaca ünlü model Heidi Klum (soldan üçüncü olanı) ve kendisine benzeyen kadınlar, New York'taki etkinlik sırasında
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      18:20 20.04.2021

      Ünlülere benzerliğiyle hayrete düşüren insanlar

      ABD'de 20 Nisan Benzer Kişiler Günü olarak kutlanıyor. Bu dünyada herkesin bir ikizi olduğu söylenir, ancak herkesin benzerini bulması ünlülerinki kadar kolay değil.

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    • Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.
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      14:22 19.04.2021

      Balık katili parazit keşfettiler, ismini 'Adana' koydular

      Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları Yumurtalık ilçesi açıklarında yaptıkları araştırmada keşfettikleri ölümcül parazite Latince Adana anlamına gelen 'Caligus Adanensis' adını verdi.

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    • Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
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      15:53 18.04.2021

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