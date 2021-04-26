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    Koronavirüs salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı Hindistan'dan dehşet görüntüleri

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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (752)
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    • Hindistan’da ölü sayısının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte krematoryumlarda bile yer kalmadı. Yetkililer koronavirüsten ölenleri açık havada yakmak zorunda kaldı
    • Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkat çekildi
    • Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, yaptığı açıklamada kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulundu
    • Bölgede yaşayan bazı kişilerin bir otoparkı açık hava krematoryumuna çevirdiğinin fotoğraflarını paylaşan Reuters birçok insanın bu şekilde ebedi yolculuklarına gönderildiğini de vurguladı
    • Reuters haber ajansına konuşan Nitish Kumar isimli bir Delhi sakini, annesinin cansız bedenini iki gün evde tutmak zorunda kaldığını çünkü şehirdeki krematoryumlarda yer kalmadığını ve sıra beklemek gerektiğini söyledi
    • Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 195 bin 123'e yükseldi
    • Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı
    © AFP 2021 / Jewel Samad
    Hindistan’da ölü sayısının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte krematoryumlarda bile yer kalmadı. Yetkililer koronavirüsten ölenleri açık havada yakmak zorunda kaldı
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi. Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin 'çökme noktasında' olduğu uyarısını yaptı.

    Salgının yeni dalgalarına karşı çaresiz kalan Hindistan'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (752)
    Etiketler:
    vaka sayısı, Covid-19, Koronavirüs, Hindistan
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