Koronavirüs salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı Hindistan'dan dehşet görüntüleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi. Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin 'çökme noktasında' olduğu uyarısını yaptı.

Salgının yeni dalgalarına karşı çaresiz kalan Hindistan'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.