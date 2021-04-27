'Süper Pembe Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

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Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü 'Süper Pembe Ay', dünyanın birçok farklı yerinde görüldü.
Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken görülen Süper Pembe Ay, normalden yüzde 30 daha parlak ve ortalama dolunaydan yaklaşık yüzde 6 ila yüzde 14 daha büyük görülebilmektedir.
Dünyanın farklı yerlerinden Süper Pembe Ay manzaraları, Sputnik'in galerisinde.
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