Görenleri şaşkına çeviren dünyanın en sıradışı yüzme havuzları

İki gökdelenin arasında 10 kat yükseklikte bulunan şeffaf havuz, yüzücülere Parlamento Binası ve London Eye gibi kentin ikonik yapılarının yer aldığı manzarayı sunacak. Ancak Londra'daki havuz, muhteşem manzarasıyla görenleri şaşırtan tek yüzme havuzu değildir.

Sputnik, dünyanın dört bir köşesindeki sıradışı havuzları bir galeride topladı.