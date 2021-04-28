Görenleri şaşkına çeviren dünyanın en sıradışı yüzme havuzları

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İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın ilk şeffaf ‘gökyüzü havuzu’nun 19 Mayıs’ta açılacağı açıklandı.
İki gökdelenin arasında 10 kat yükseklikte bulunan şeffaf havuz, yüzücülere Parlamento Binası ve London Eye gibi kentin ikonik yapılarının yer aldığı manzarayı sunacak. Ancak Londra'daki havuz, muhteşem manzarasıyla görenleri şaşırtan tek yüzme havuzu değildir.
Sputnik, dünyanın dört bir köşesindeki sıradışı havuzları bir galeride topladı.
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