Elazığ'da deniz canlılarına ait fosil bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın ilk şeffaf ‘gökyüzü havuzu’nun 19 Mayıs’ta açılacağı açıklandı.
Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü 'Süper Pembe Ay', dünyanın birçok farklı yerinde görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.
ABD'li aktivist John McConnell'in girişimiyle 1969 yılında ilk kez kutlanan Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da kutlanıyor.
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