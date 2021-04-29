Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların göz alıcı portreleri

Her biri hayvan portresi olan fotoğraflar, toplumun dikkatini hayvanların insanlarla iletişimi konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor.
Fotoğrafçının sitesinde yayınlanan duygu dolusu görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Rus fotoğrafçı Mikhail Kirakosyan'ın Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanları görüntülediği 'Biz Sizlere Benziyoruz' isimli fotoğraf serisi tanıtıldı.
Her biri hayvan portresi olan fotoğraflar, toplumun dikkatini hayvanların insanlarla iletişimi konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor.
Fotoğrafçının sitesinde yayınlanan duygu dolusu görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın ilk şeffaf ‘gökyüzü havuzu’nun 19 Mayıs’ta açılacağı açıklandı.
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