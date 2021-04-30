Portekiz dünyanın en uzun asma yaya köprüsünü kullanıma açıyor

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü Portekiz'de açılıyor. Koronavirüs kısıtlamalarından bunalanlar için ferahlatıcı bir çekim noktası olması amaçlanan köprünün uzunluğu 516 metre.
Rus fotoğrafçı Mikhail Kirakosyan'ın Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanları görüntülediği 'Biz Sizlere Benziyoruz' isimli fotoğraf serisi tanıtıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyanın ilk şeffaf ‘gökyüzü havuzu’nun 19 Mayıs’ta açılacağı açıklandı.
Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü 'Süper Pembe Ay', dünyanın birçok farklı yerinde görüldü.
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