Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği ve ilk cuma namazı

Diyarbakır’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ramazan ayının da etkisiyle sessizlik hakimdi. Kısıtlamalardan önce yoğunluğu ile dikkat çeken Ulu Cami’de kılınan cuma namazında yoğunluk eskiye oranla daha azdı.