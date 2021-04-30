Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği ve ilk cuma namazı

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve meydanlarda sakinlik yaşandı.
Diyarbakır’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ramazan ayının da etkisiyle sessizlik hakimdi. Kısıtlamalardan önce yoğunluğu ile dikkat çeken Ulu Cami’de kılınan cuma namazında yoğunluk eskiye oranla daha azdı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve meydanlarda sakinlik yaşandı.
Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'de kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması sonrası dönemde yaşanan seyahat çılgınlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tavan yaptı.
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