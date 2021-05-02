Çocuklar neyini uçurtma yapınca, atölyesini süpürdüğü faraştan ney yaptı

Erzin'de Proje İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, üniversite yıllarında ney üflemeye merak saldı. Çevresinde ney üfleyen olmadığı için merakını gideremeyen Gökoğlu’nun karşına yıllar sonra çıkan bir arkadaşı ney üflemesine öncülük etti.