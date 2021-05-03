Polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Andrew Brown için cenaze töreni yapıldı

Elizabeth kentinde bulunan Fountain of Life kilisesinde düzenlenen törene, Brown'ın ailesi, siyah aktivist Al Sharpton ve toplumun ileri gelenlerinden davetliler katıldı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, polisin 'arama emri' ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyah Andrew Brown için cenaze töreni düzenlendi.
Elizabeth kentinde bulunan Fountain of Life kilisesinde düzenlenen törene, Brown'ın ailesi, siyah aktivist Al Sharpton ve toplumun ileri gelenlerinden davetliler katıldı.
Hatay’ın Erzin ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, yağladığı neyini kuruması için astığı yerden çocuklar alıp kasnaklı uçurtma yapınca çareyi atölyesini süpürdüğü faraştan ney yapmakta buldu.
Diyarbakır’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ramazan ayının da etkisiyle sessizlik hakimdi. Kısıtlamalardan önce yoğunluğu ile dikkat çeken Ulu Cami’de kılınan cuma namazında yoğunluk eskiye oranla daha azdı.
Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'de kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması sonrası dönemde yaşanan seyahat çılgınlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tavan yaptı.
Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü Portekiz'de açılıyor. Koronavirüs kısıtlamalarından bunalanlar için ferahlatıcı bir çekim noktası olması amaçlanan köprünün uzunluğu 516 metre.
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