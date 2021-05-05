Mersin’de bir mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

Mersin’de bir mağarada bulunan ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri için ilk adım atılıyor. Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, polisin 'arama emri' ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyah Andrew Brown için cenaze töreni düzenlendi.
Hatay’ın Erzin ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, yağladığı neyini kuruması için astığı yerden çocuklar alıp kasnaklı uçurtma yapınca çareyi atölyesini süpürdüğü faraştan ney yapmakta buldu.
Diyarbakır’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ramazan ayının da etkisiyle sessizlik hakimdi. Kısıtlamalardan önce yoğunluğu ile dikkat çeken Ulu Cami’de kılınan cuma namazında yoğunluk eskiye oranla daha azdı.
Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'de kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması sonrası dönemde yaşanan seyahat çılgınlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tavan yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)