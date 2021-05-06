Sırbistan'da 'aşı olana indirim kuponu' kampanyası izdiham yarattı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir AVM tarafından başlatılan 'Aşı olan ilk 100 kişiye 3 bin Sırp dinarı indirim çeki' kampanyası izdihama neden oldu.
Belgrad kent merkezindeki Usce isimli alışveriş merkezinde, aşı olan ilk 100 kişiye indirim kuponu verileceği duyurulunca izdiham yaşandı.
Hem Kovid-19 aşısı olup hem de 3 bin Sırp dinarı (240 TL) indirim kuponu kazanmak isteyen Sırbistanlılar, AVM'ye akın etti.
Sırbistan'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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