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    Sırbistan'da 'aşı olana indirim kuponu' kampanyası izdiham yarattı

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    • Etkinliği koordine eden doktor Zoran Vekiç, İnsanlar sorumlu davranmalı. Ve hizmet sunulduğu müddetçe aşı olma fırsatı değerlendirmeli dedi.
    • 30'lu yaşlarında bir kadın olan Nikolina ise, İnsanları çok iyi motive ettiği için bu gerçekten dahice bir şey ifadelerini kullandı.
    • Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç de, aşılama kampanyasını hızlandırmak için hükümetten, 31 Mayıs'a kadar aşılanması tamamlanan kişilere ödeme yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.
    • Ülkede günlük vaka sayıları 1200'e kadar gerilemişken hükümet, ekonomiyi canlandırmak için vaka sayılarındaki düşüşü hızlandırmak istiyor.
    • Hükümetten yapılan yazılı açıklamada maddi yardım başvurularının 15 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.
    © REUTERS / MARKO DJURICA
    Etkinliği koordine eden doktor Zoran Vekiç, "İnsanlar sorumlu davranmalı. Ve hizmet sunulduğu müddetçe aşı olma fırsatı değerlendirmeli" dedi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044439562_0:108:3072:1836_1200x675_80_0_0_74525fef31f5ff9fbfda4950e47dd818.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202105061044439947-sirbistanda-asi-olana-indirim-kuponu-verilmesi-izdiham-yaratti/

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir AVM tarafından başlatılan 'Aşı olan ilk 100 kişiye 3 bin Sırp dinarı indirim çeki' kampanyası izdihama neden oldu.

    Belgrad kent merkezindeki Usce isimli alışveriş merkezinde, aşı olan ilk 100 kişiye indirim kuponu verileceği duyurulunca izdiham yaşandı.

    Hem Kovid-19 aşısı olup hem de 3 bin Sırp dinarı (240 TL) indirim kuponu kazanmak isteyen Sırbistanlılar, AVM'ye akın etti.

    Sırbistan'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    indirim, izdiham, kuyruk, AVM, Kovid-19, Aşı, Sırbistan
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    • Durukan “8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri” diye konuştu.
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      23:21 03.05.2021

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      Son güncelleme: 11:50 02.05.2021
      11:50 02.05.2021

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    • Kimi vatandaşlar temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken, kimileri de cuma namazı için caminin yolunu tuttu.
      Son güncelleme: 16:37 30.04.2021
      16:37 30.04.2021

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      Yazarı

      Diyarbakır’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ramazan ayının da etkisiyle sessizlik hakimdi. Kısıtlamalardan önce yoğunluğu ile dikkat çeken Ulu Cami’de kılınan cuma namazında yoğunluk eskiye oranla daha azdı.

      6
    Multimedya
    Durukan “8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri” diye konuştu.
    Mersin’de bir mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
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