Roma'da taze pizza otomatı: 3 dakikada sıcak pizza veriyor

İtalya'da daha önce başka kentlerde kurulan pizza otomatı artık Roma'da.
3 dakika içerisinde taze pizza üreten otomatın bulunduğu Roma'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
İtalya'nın başkenti Roma'da sadece 3 dakika içerisinde sıcak ve taze pizza çıkaran yeni bir otomat makinesi kuruldu. Daha önce başka kentlerde kurulan otomat, Roma için bir ilk niteliğinde.
İtalya'da daha önce başka kentlerde kurulan pizza otomatı artık Roma'da.
3 dakika içerisinde taze pizza üreten otomatın bulunduğu Roma'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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