Moskova'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları

Sabah saat 10'da başlayan askeri geçit töreni sırasında, askeri araç geçidi ve geçidin hava bölümü ilk sırada yürüyen ordu birliklerini izledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı törenine katılanları ve Rus halkını selamlayıp gazilere hitap ederken, "Göstermiş olduğunuz cesaretin ve metanetin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kazanılan zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız" dedi.
Moskova'da bulunan tarihi Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit töreni ve kutlamalardan görüntüler, Sputnik'in hazırladığı galeride.
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