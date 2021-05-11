İsrail-Filistin geriliminin görüntüleri

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.

Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.

7 Mayıs'tan bu yana gergin günlere sahne olan Doğu Kudüs ve Gazze'den kareler, Sputnik'in galerisinde.