BRIT Ödülleri'nde şarkıcı Dua Lipa'dan Başbakan Johnson'a çağrı

Başkent Londra'daki O2 Arena'da yaklaşık 4 bin seyircinin kabul edildiği İngiliz pop müziğinin bu en önemli gecesinde bu yıl ana ödüllerin hemen hepsi kadınlara gitti. Törende sosyal mesafe kuralları gözetilmedi, maske zorunluluğu da yoktu. Ancak izleyicilerin negatif koronavirüs testi sonucu sunması şartı arandı.