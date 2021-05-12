BRIT Ödülleri'nde şarkıcı Dua Lipa'dan Başbakan Johnson'a çağrı

İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlamaları kaldırılınca yaşanabilecek senaryoları görmek için yaptığı pilot uygulamalara dahil edilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pandeminin başından beri ilk seyircili müzik etkinliği olan törende kadın sanatçılar hakimiyet kurdu.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.
Rusya’da başlatılan devlet destekli ‘Fly with me’ (Benimle uç) isimli proje kapsamında seçilen selebral palsi (SP) hastası 120 çocuk, özel bir donanım yardımıyla uçabiliyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Soviyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni ve kutlamalar düzenlendi.
İtalya'nın başkenti Roma'da sadece 3 dakika içerisinde sıcak ve taze pizza çıkaran yeni bir otomat makinesi kuruldu. Daha önce başka kentlerde kurulan otomat, Roma için bir ilk niteliğinde.
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