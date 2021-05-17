Hollywood'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'ndan kareler

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl sekteye uğrayan yarışmada Meksika güzeli Andrea Meza mutlu sona ulaştı.
Hollywood'da düzenlenen yarışmanın birincisine 8 kadından oluşan jürinin karar verdiği yarışma finalinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Bu yıl 70'den fazla adayın katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu.
Koronavirüs nedeniyle 1 yıl sekteye uğrayan yarışmada Meksika güzeli Andrea Meza mutlu sona ulaştı.
Hollywood'da düzenlenen yarışmanın birincisine 8 kadından oluşan jürinin karar verdiği yarışma finalinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Kainat Güzeli 2020 Yarışması'nın (Miss Universe) finali öncesinde güzel adaylar ülkelerinin ulusal kültürlerinden esinlenerek dikilen kostümlerle podyumda yürüdü.
Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak kutluyor.
İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlamaları kaldırılınca yaşanabilecek senaryoları görmek için yaptığı pilot uygulamalara dahil edilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pandeminin başından beri ilk seyircili müzik etkinliği olan törende kadın sanatçılar hakimiyet kurdu.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.
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