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    Hollywood'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'ndan kareler

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    • Kainat Güzellik Yarışması'nın finali kapsamında düzenlenen bikini defilesinden bir kare
    • 2021 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, kainatın en güzeli olan isim Meksika'dan 26 yaşındaki Andrea Meza oldu
    • Yarışmada ikinciliği kazanan Brezilya güzeli Julia Gama
    • İkinci seçilen Brezilya güzeli Julia Gama, bikini defilesi sırasında
    • Finalde üçüncü seçilen Peru güzeli Janick Maceta Del Castillo
    • Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan Meksika güzeli Andrea Meza, bikini defilesi sırasında podyumda yürürken
    • Yazılım mühendisi Andrea Meza, tacı 2019'un kazananı Zozibini Tunzi'den aldı, İspanyolca Çok yaşa Meksika diye sevinç çığlığı attı
    • Kainat Güzellik Yarışması'nın finali, duygusal anlara sahne oldu
    • ABD'nin Florida eyaletindeki Hollywood kentinde düzenlenen yarışma finalinin sunuculuğunu ABD'li oyuncu Mario Lopez ve TV yıldızı Olivia Culpo üstlendi
    • Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlenen yarışmada 74 güzel yarıştı
    © AFP 2021 / Rodrigo Varela/Getty Images
    Kainat Güzellik Yarışması'nın finali kapsamında düzenlenen bikini defilesinden bir kare
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    Sputnik Türkiye
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    Bu yıl 70'den fazla adayın katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu.

    Koronavirüs nedeniyle 1 yıl sekteye uğrayan yarışmada Meksika güzeli Andrea Meza mutlu sona ulaştı.

    Hollywood'da düzenlenen yarışmanın birincisine 8 kadından oluşan jürinin karar verdiği yarışma finalinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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    'Kainat Güzeli 2020' adayları ulusal kıyafetleriyle görsel şölen yarattı
    Etiketler:
    manken, model, Güzellik yarışması, Hollywood, Kainat Güzeli Yarışması, Kainat Güzeli
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    • Peru güzeli Janick Maceta Del Castillo
      Son güncelleme: 17:12 14.05.2021
      17:12 14.05.2021

      'Kainat Güzeli 2020' adayları ulusal kıyafetleriyle görsel şölen yarattı

      Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Kainat Güzeli 2020 Yarışması'nın (Miss Universe) finali öncesinde güzel adaylar ülkelerinin ulusal kültürlerinden esinlenerek dikilen kostümlerle podyumda yürüdü.

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      Çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı kutlamaları

      Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak kutluyor.

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    • 3 BRIT ödülü bulunan 25 yaşındaki Dua Lipa, 'Future Nostalgia' albümüyle 'En İyi Albüm' ödülünü kazandı. Dua Lipa aynı zamanda 'En İyi Kadın Sanatçı' ödülüne de layık görüldü. En son 2018'de burada ödül alırken bu sahnelerde daha çok kadın görmek istediğimi söylemiştim. Çok gururluyum, sonunda bunun gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Müzikteki bu kadın dalgasının bir parçası olmak bir onur diyen Lipa, ödüllerinden birini, İngiltere Sağlık Sistemi (NHS) içindeki en önde gelen hemşirelerden Elizabeth Anionwu'ya adadı. Anionwu'nun sağlık çalışanlarını alkışlamanın yetmediğini, hak ettikleri ücreti de almaları gerektiğini söylediğini hatırlatan Lipa, Bu sebeple hem sağlık çalışanlarını ayakta alkışlamalı hem de Boris'e (Başbakan Boris Johnson), adil maaş artışını desteklediğimiz mesajı vermeliyiz dedi.
      Son güncelleme: 11:30 12.05.2021
      11:30 12.05.2021

      BRIT Ödülleri'nde şarkıcı Dua Lipa'dan Başbakan Johnson'a çağrı

      İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlamaları kaldırılınca yaşanabilecek senaryoları görmek için yaptığı pilot uygulamalara dahil edilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pandeminin başından beri ilk seyircili müzik etkinliği olan törende kadın sanatçılar hakimiyet kurdu.

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    • İsrail-Filistin krizi
      Son güncelleme: 16:18 11.05.2021
      16:18 11.05.2021

      İsrail-Filistin geriliminin görüntüleri

      İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.

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    Multimedya
    Kainat Güzellik Yarışması'nın finali kapsamında düzenlenen bikini defilesinden bir kare
    Hollywood'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'ndan kareler
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