Hollywood'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'ndan kareler

İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlamaları kaldırılınca yaşanabilecek senaryoları görmek için yaptığı pilot uygulamalara dahil edilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pandeminin başından beri ilk seyircili müzik etkinliği olan törende kadın sanatçılar hakimiyet kurdu.