Dünyada Filistin'e destek gösterileri

Paris, Berlin ve Atina başta olmak üzere bazı Avrupa kentlerinde gösterilere katılanlar polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Çeşitli ülkelerde İsrail'in saldırılarını protesto eden eylemlerin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.
Dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Paris, Berlin ve Atina başta olmak üzere bazı Avrupa kentlerinde gösterilere katılanlar polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Çeşitli ülkelerde İsrail'in saldırılarını protesto eden eylemlerin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.
Yıllar önce Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine, Düzce’de rağbet arttı. Daha önce neredeyse hiç yetiştirilmeyen mandalar, Düzceli çiftçilerin ekonomisine destek olunca en çok üretim yapılan 4. şehir Düzce oldu.
Bu yıl 70'den fazla adayın katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Kainat Güzeli 2020 Yarışması'nın (Miss Universe) finali öncesinde güzel adaylar ülkelerinin ulusal kültürlerinden esinlenerek dikilen kostümlerle podyumda yürüdü.
Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyarak kutluyor.
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