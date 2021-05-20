Deniz dibini saran 'deniz salyası' görüntülendi: 'Yüzeye çıkan salyalar, dipte bulunanların sadece yüzde beşi'

Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor.
Kadıköy Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası, dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.
Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor.
Çanakkale’de kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay, müsilajla (deniz salyasıyla) kapland. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çaydaki yapışkan tabaka üzerinde bulunan çöpler görenleri tedirgin ediyor.
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