Deniz dibini saran 'deniz salyası' görüntülendi: 'Yüzeye çıkan salyalar, dipte bulunanların sadece yüzde beşi'

Yıllar önce Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine, Düzce’de rağbet arttı. Daha önce neredeyse hiç yetiştirilmeyen mandalar, Düzceli çiftçilerin ekonomisine destek olunca en çok üretim yapılan 4. şehir Düzce oldu.