Koruma altındaki 'kızıl laleler' açtı: Koparmanın cezası 80 bin lira

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, ‘ayı gülü’ ve ‘kızıl lale’ diye bilinen koruma altındaki ‘Paeonia Officinalis’ çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.
ABD ordusu, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı militanların eline geçmemesi için parçalayarak çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor. Afganlar, bu eylemi 'ülkeye ihanet' olarak yorumluyor.
Kadıköy Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası, dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.
Çanakkale’de kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay, müsilajla (deniz salyasıyla) kapland. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çaydaki yapışkan tabaka üzerinde bulunan çöpler görenleri tedirgin ediyor.
Dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
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