ABD, Afganistan'dan artakalan teçhizatını hurdacılara satıyor

ABD ordusu, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı militanların eline geçmemesi için parçalayarak çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor. Afganlar, bu eylemi 'ülkeye ihanet' olarak yorumluyor.

ABD birlikleri, Afganistan'dan götüremedikleri ya da Afgan ordusuna vermedikleri her şeyi ya yok ediyor ya da parçalayarak hurdacılara satıyor.

ABD'nin Afganistan'daki en büyük üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'nden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.