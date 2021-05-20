Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.
Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.
Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.
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