Yüksekovalı çoban hurdadan ‘Hummer’ tarzı araba yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1.5 sene üzerinde çalışarak 20 litrelik benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı bir araba yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
ABD ordusu, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı militanların eline geçmemesi için parçalayarak çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor. Afganlar, bu eylemi 'ülkeye ihanet' olarak yorumluyor.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, ‘ayı gülü’ ve ‘kızıl lale’ diye bilinen koruma altındaki ‘Paeonia Officinalis’ çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.
Kadıköy Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası, dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.
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