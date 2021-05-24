2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

ABD'nin prestijli törenlerinden Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Theater'da sahiplerini buldu. Drake 'On Yılın Sanatçısı' ödülünü oğluyla aldı. En çok ödül kazanan isim The Weeknd oldu. Güney Koreli grup BTS geceden 4 ödülle ayrıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1.5 sene üzerinde çalışarak 20 litrelik benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı bir araba yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
ABD ordusu, Afganistan'da istenmeyen teçhizatı militanların eline geçmemesi için parçalayarak çöpe atıyor ya da hurdacılara satıyor. Afganlar, bu eylemi 'ülkeye ihanet' olarak yorumluyor.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, ‘ayı gülü’ ve ‘kızıl lale’ diye bilinen koruma altındaki ‘Paeonia Officinalis’ çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.
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