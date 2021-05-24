2021 Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

'On Yılın Sanatçısı' ödülüne layık görülen Drake, gece topladığı tüm ödüllerle birlikte toplam Billboard ödül sayısını 29'a çıkardı. ve törende bugüne dek en çok ödül alan sanatçı unvanını taşımayı sürdürdü. Ödülü 3 yaşındaki oğlu Adonis ile birlikte alan Drake, başarısını ailesine adadı.