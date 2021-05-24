Rize'de balıkçılar çöp dolu ağlardan şikayetçi: Maskeler yüzüyor, bu denize daha da girilmez

Kentsel dönüşüm kapsamında Rize merkezde yıkılan yapıların hafriyatlarının demirleri ayrıldıktan sonra denize dökülmesi ile kıyıda çöp sorununun daha da arttığını belirten balıkçılar, bir an evvel Rize Belediyesi’nin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.