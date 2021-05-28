İranlı koleksiyoncular, Şah Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde: 'Paykan Hillman Hunter'

Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çay hasadı için Doğu Karadeniz'e gitti. İşçiler 200-250 lira arasında değişen yevmilerle çay topluyor.