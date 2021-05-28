İranlı koleksiyoncular, Şah Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde: 'Paykan Hillman Hunter'

İranlı koleksiyoncular, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin 1966 yılında Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku’ya hediye ettiği 'Paykan Hillman Hunter' olarak bilinen lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.
Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çay hasadı için Doğu Karadeniz'e gitti. İşçiler 200-250 lira arasında değişen yevmilerle çay topluyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.
Rize’de son dönemde balık için denize açılan kıyı balıkçıları çöp dolu ağlarla limana dönüyor. Geçmiş dönemlerde derelerin getirdiği çöplerle şimdi ise deniz dolgusunun çöpleri ile uğraşmak zorunda kalan kıyı balıkçıları duruma tepki gösteriyor.
ABD'nin prestijli törenlerinden Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Theater'da sahiplerini buldu. Drake 'On Yılın Sanatçısı' ödülünü oğluyla aldı. En çok ödül kazanan isim The Weeknd oldu. Güney Koreli grup BTS geceden 4 ödülle ayrıldı.
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