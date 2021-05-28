Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler

Beşar Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerini kazandığı Suriye'den görüntüler, Sputnik'in hazırladığı galeride.
Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazandı. Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.
Beşar Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerini kazandığı Suriye'den görüntüler, Sputnik'in hazırladığı galeride.
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