Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları

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Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu Capture The Atlas tarafından her yıl düzenlenen ‘En iyi Samanyolu Fotoğrafları’ yarışması sonuçlandı.
Samanyolu’nu görüntülemek için en iyi zamanın, gezegenimizin de bulunduğu galaksinin her iki yarım küreden de iyi görüldüğü Mayıs-Haziran dönemi olduğu ifade ediliyor. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, Samanyolu Galaksisinin en iyi fotoğrafını çekmek için birbiriyle kıyasıya yarışıyor.
Sputnik, 2021 yılının en iyi Samanyolu fotoğraflarını derledi.
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