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    Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları

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    • Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    • Christine Kenyon’un New Mexico’daki Beastie Badlands Doğa Koruma Alanı’nda çektiği ve ‘Navajo nights’ adını verdiği fotoğraf.
    • Larryn Rae, ‘Mt. Taranaki Milky Way’ adını verdiği kareyi elde etmek için Yeni Zelanda’da fırtına ve eksi 15 derecede 4 saat boyunca Taranaki Dağı’nın yamacına tırmanmak zorunda kaldı.
    • Mohammad Hayati'nin, İran’da Basra Körfezi’nin kıyısından görüntülediği Samanyolu.
    • Marcin Zajac'ın Kaliforniya'da çektiği Samanyolu fotoğrafı.
    • Daniel Thomas Gum'un Avustralya'da görüntülediği Samanyolu.
    • Brandt Ryder'in the Watchman isimli fotoğrafı, Utah'da çekildi.
    • Victor Lima'nın Brezilya'daki Iguazu Şelalesi'nde görüntülediği Samanyolu.
    • José Luis Cantabrana’nın ‘Nyctophilia’ adını verdiği fotoğraf Avustralya’da yapıldı.
    • Lorenzo Ranieri Tenti’nin ‘Rising from the dust’ adlı bu eseri Tenerife yapıldı.
    • Daniel Stein, bu kareyi elde etmek için yoğun nüfuslu New York Eyaleti’nde, gökyüzünün gece görüntülenebilecek kadar karanlık olduğu birkaç yerden birine gitti.
    Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044641961_0:1233:2047:2384_1200x675_80_0_0_ea3350b75620498960d04a57f4852e14.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202106021044642439-yildizli-evimiz-en-iyi-samanyolu-fotograflari/

    Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu Capture The Atlas tarafından her yıl düzenlenen ‘En iyi Samanyolu Fotoğrafları’ yarışması sonuçlandı.

    Samanyolu’nu görüntülemek için en iyi zamanın, gezegenimizin de bulunduğu galaksinin her iki yarım küreden de iyi görüldüğü Mayıs-Haziran dönemi olduğu ifade ediliyor. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, Samanyolu Galaksisinin en iyi fotoğrafını çekmek için birbiriyle kıyasıya yarışıyor.

    Sputnik, 2021 yılının en iyi Samanyolu fotoğraflarını derledi.

    Etiketler:
    Fotoğrafçılık, Uzay, Samanyolu
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    • Çamlıca Kulesi
      Son güncelleme: 15:36 01.06.2021
      15:36 01.06.2021

      İstanbul'un en yükseği Çamlıca Kulesi ziyarete açıldı

      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, bugün ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kuleye giriş ücretleri de belli oldu.

    • Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
      Son güncelleme: 18:23 28.05.2021
      18:23 28.05.2021

      Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler

      Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazandı. Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

      8
    • Temeli dört yıl önce atılan Taksim Camii açılışı
      Son güncelleme: 17:01 28.05.2021
      17:01 28.05.2021

      Bugün açılışı yapılan Taksim Camii’nden kareler

      İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

      9
    • Son güncelleme: 12:15 28.05.2021
      12:15 28.05.2021

      İranlı koleksiyoncular, Şah Pehlevi’nin hediye ettiği arabanın peşinde: 'Paykan Hillman Hunter'

      İranlı koleksiyoncular, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin 1966 yılında Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku’ya hediye ettiği 'Paykan Hillman Hunter' olarak bilinen lüks aracı açık artırmada almak için yarışa girdiler.

      1
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
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