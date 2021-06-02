Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları

Samanyolu’nu görüntülemek için en iyi zamanın, gezegenimizin de bulunduğu galaksinin her iki yarım küreden de iyi görüldüğü Mayıs-Haziran dönemi olduğu ifade ediliyor. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, Samanyolu Galaksisinin en iyi fotoğrafını çekmek için birbiriyle kıyasıya yarışıyor.

Sputnik, 2021 yılının en iyi Samanyolu fotoğraflarını derledi.