Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Her yıl düzenlenen Nature TTL fotoğraf yarışmasının, 2020 yılı sonuçları belli oldu. Jüri, dünyanın dört bir yanından gelen 8 binden fazla çalışmayı inceledi.

Büyük ödülü, ‘The World is Going Upside Down’ adlı çalışmasıyla Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan kazandı. Fotoğrafın başkahramanı, nesli tükenmekte olan Bornea orangutanı. Bu kare daha önce The World Nature Photography Awards fotoğraf yarışmasını da kazandı.

Sputnik, uzmanların gönlünü kazanan kareleri derledi.