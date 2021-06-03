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    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

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    • Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    • Johan Wandrag, ‘Fish Caught by Surprise’ adlı karesinde timsahın balık avını yansıttı.
    • Raphael Schenker, ‘Fight in the Mountains’ adlı eseriyle, ‘16 yaş altı’ kategorisinde ikinci oldu.
    • Büyük ödülü, ‘The World is Going Upside Down’ adlı çalışmasıyla Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan kazandı. Fotoğrafın başkahramanı, nesli tükenmekte olan Bornea orangutanı. İlk bakışta, arka planda gökyüzü var gibi görünse de yakından bakıldığında bunun ağaçlar altındaki suda bir yansıma olduğu anlaşılıyor.
    • Zhi’yue Shi’nin ‘Round’ adını verdiği fotoğraf Filipinler’de yapıldı.
    • Thomas Cawdron, düzenli olarak çitteki delikten geçip bahçesini ziyaret eden bir tilki ailesini fotoğrafladı.
    • Bence Máté’nin ‘Purple Skies’ adlı çalışması.
    • Jose Luis Ruiz Jimenez, terk edilmiş bir evin kapısından dışarıya bakan bir baykuşu yakalamayı başardı.
    • Ivan Pedretti, ‘The Eye’ adını verdiği fotoğrafı Norveç’te çekti.
    • John Formstone’un orman faresi.
    • Jay Roode’un ‘Tree of Life’ adlı çalışması, ‘Manzara’ kategorisinde birinci oldu.
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044651459_0:208:2000:1333_1200x675_80_0_0_f1f38f5885e038b24a9fa225af7e421e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202106031044652189-nature-ttlye-gore-yilin-en-iyi-vahsi-yasam-fotograflari/

    Her yıl düzenlenen Nature TTL fotoğraf yarışmasının, 2020 yılı sonuçları belli oldu. Jüri, dünyanın dört bir yanından gelen 8 binden fazla çalışmayı inceledi.

    Büyük ödülü, ‘The World is Going Upside Down’ adlı çalışmasıyla Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan kazandı. Fotoğrafın başkahramanı, nesli tükenmekte olan Bornea orangutanı. Bu kare daha önce The World Nature Photography Awards fotoğraf yarışmasını da kazandı.

    Sputnik, uzmanların gönlünü kazanan kareleri derledi.

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    Etiketler:
    vahşi yaşam, fotoğraf yarışması, doğa fotoğrafçılığı
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      İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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    Multimedya
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
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