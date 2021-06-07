Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 4 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 30’a yükseldi.
Her yıl düzenlenen Nature TTL fotoğraf yarışmasının, 2020 yılı sonuçları belli oldu. Jüri, dünyanın dört bir yanından gelen 8 binden fazla çalışmayı inceledi.
Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu Capture The Atlas tarafından her yıl düzenlenen ‘En iyi Samanyolu Fotoğrafları’ yarışması sonuçlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, bugün ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kuleye giriş ücretleri de belli oldu.
Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazandı. Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.
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