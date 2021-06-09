Nazım Hikmet anısına düzenlenen yarışmadaki fotoğraf kareleri

Nazım Hikmet'in anısına düzenlenen 'Nazım Hikmet ve Dostluk' konulu fotoğraf yarışmasına hem Türkiye ve Rusya, hem de başka ülkelerden fotoğrafçılar katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İşadamları Birliği ve Nazım Hikmet Kütüphanesi’nin ortak çabalarıyla bu sene ilk kez düzenlenen 'Nazım Hikmet ve Dostluk' konulu fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafçıların eserleri Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde sergilenirken yarışmayı kazananlar ise ödüllendirildi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr., etkinlikle ilgili şu ifadeler kullandı: ''Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İşadamları Birliği ve Nazım Hikmet Kütüphanesi’nin ortak çabalarıyla bu sene ‘Nazım Hikmet ve Dostluk’ konulu fotoğraf yarışmasını düzenlemeye karar verdik ve bunu ilan ettik. Her taraftan bu yarışmaya katılım oldu. Sadece Rusya ve Türkiye’den değil, birçok ülkeden dostluk temalı fotoğraf geldi bize''.

Özkan, yarışmaya gönderilen fotoğrafların arasında otuz tanesini seçerek sergilediklerini, bu otuz taneden beşini ödüllendirdiklerini da ekledi.

Yarışmaya katılan ve ödülü kazananların eserleri, Sputnik'in seçkisinde.