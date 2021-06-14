Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup dağcı, dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 39 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.
Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin 'Ateş Çemberi' olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti.
Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir insansı robot prototipi geliştirdi. Sağlık çalışanlarına benzerliği ve sosyal etkileşim kapasitesi ile Grace adlı bu robot, Kovid-19 pandemisi ile ön saflarda mücadele eden sağlık personelinin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Nazım Hikmet'in anısına düzenlenen 'Nazım Hikmet ve Dostluk' konulu fotoğraf yarışmasına hem Türkiye ve Rusya, hem de başka ülkelerden fotoğrafçılar katıldı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 4 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 30’a yükseldi.
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